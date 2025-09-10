نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابان تدين الهجوم الإسرائيلى على الدوحة وتؤكد: تهديد لسيادة قطر وأمنها الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت اليابان اليوم الأربعاء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن ما جرى يشكل تهديدًا لسيادة قطر وأمنها الإقليمي.

تصريحات الحكومة اليابانية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، في تصريحات نقلتها قناة فرنسا 24، إن هذا الهجوم يمثل عائقًا أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فضلًا عن إطلاق سراح الرهائن.



وأعرب هاياشي عن تضامن بلاده مع قطر، مطالبًا إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار الدبلوماسي.

تفاصيل الغارة على مقر حماس في الدوحة

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية أمس الثلاثاء استهدفت مقرًا لحركة حماس في الحي الدبلوماسي بالدوحة، في الوقت الذي كان من المقرر فيه عقد اجتماع لقيادات الحركة لمناقشة المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

إعلان إسرائيلي بالمسؤولية

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية بلاده الكاملة عن الغارة، مؤكدًا أن: "إسرائيل بادرت بها ونفذتها، وإسرائيل تتحمل مسئوليتها الكاملة".