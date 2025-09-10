نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين حرة.. هتافات تقاطع ترامب ووزرائه أثناء عشاء في مطعم بواشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تناوله العشاء في مطعم بواشنطن العاصمة، بهتافات مؤيدة لفلسطين أطلقها متظاهرون رفعوا أعلامًا فلسطينية داخل المطعم، ما تسبب في مقاطعة لحظة ظهوره العلني.

تفاصيل الواقعة

ترامب وصل إلى مطعم "جو للمأكولات البحرية وبرايم ستيك وستون كراب" على بُعد أقل من ربع ميل من البيت الأبيض، برفقة نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، إضافة إلى عدد من مسؤولي إدارته.

وأثناء دخوله المطعم لتحية الزبائن، هتف المتظاهرون: "حرروا واشنطن، حرروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا"، وسط رفع الأعلام الفلسطينية، ما أثار حالة من الجدل بين الحاضرين.

"كود بينك" تعلن مسؤوليتها عن الاحتجاج

أعلنت جماعة "كود بينك" المناهضة للحروب مسؤوليتها عن التظاهرة، ونشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر لحظة مواجهة ترامب للمتظاهرين بابتسامة قبل أن يُطلب منهم المغادرة.

تصريحات ترامب وتأكيده "واشنطن خالية من الجريمة"

قبل دخوله المطعم، تحدث ترامب إلى الصحفيين مؤكدًا أن واشنطن أصبحت "مدينة خالية من الجريمة" بفضل حملته الأمنية التي شملت تعزيز قوات إنفاذ القانون ونشر الحرس الوطني، قائلا:

"أردنا دعوة بعض أعضاء مجلس الوزراء لتناول العشاء، والآن نحن في قلب العاصمة التي كانت غير آمنة لعقود، لكنها اليوم تكاد تخلو من الجرائم".