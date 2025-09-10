العالم اليوم - وزير الطاقة الأميركي: العالم مكان أفضل إذا قضي على حماس

انتم الان تتابعون خبر وزير الطاقة الأميركي: العالم مكان أفضل إذا قضي على حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - دافع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت عن هجوم إسرائيل على قادة حماس في الدوحة، الثلاثاء، قائلا إن "الولايات المتحدة تريد السلام والأمن في المنطقة".

وقال رايت في حديث لبرنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل" على "دوت الخليج": "ما تأثير حماس على العالم؟ لقد كان بالطبع إرهاب إسرائيل، لكنه كان أيضا إرهاب الشعب الفلسطيني".

وأضاف، على هامش معرض "غازتك" في ميلانو: "العالم مكان أفضل إذا قضي على حماس".

وفي السياق ذاته، قال رايت إنه لا يتوقع أي هجمات أخرى، وتابع: "لا شيء على حد علمي".

ومن جهة أخرى، أبدى الوزير الأميركي رغبته في "تحقيق السلام والأمن بين منتجي النفط الخليجيين وحلفائنا في أنحاء المنطقة".

واستطرد: "شكلت حماس تهديدا كبيرا لهذا الأمن، وكذلك إيران. أعتقد أننا سنمضي قدما نحو السلام، لكن يجب القضاء على ما يهدده قبل الوصول إليه".

وفي حين دان قادة الخليج الهجوم الإسرائيلي الذي هز الدوحة بالإجماع، تباطأ البيت الأبيض في إصدار رد رسمي.

ولاحقا علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيجاز، الثلاثاء، قائلا إنه "غير راض" عن الوضع.