نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، قصفها المكثف لمناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

استهداف النازحين بمحيط المستشفى المعمداني

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة للنازحين قرب المستشفى المعمداني بميدان فلسطين (الساحة)، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

قصف شقة سكنية في مخيم البريج

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ضمن استمرار الهجمات التي تطال الأحياء السكنية.

استشهاد طفل في دير البلح

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين، عقب قصف الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية، لتزداد بذلك حصيلة الضحايا من الأطفال والنساء.

استمرار التصعيد

تأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين ومناطق النزوح، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ومعاناة آلاف الأسر التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة.