العالم اليوم - بوريطة ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:24 صباحاً - أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جرى خلاله التباحث بشأن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين البلدين وتطوير قنوات الحوار السياسي.

يذكر أن العلاقات المغربية الروسية دخلت مرحلة "الشراكة الاستراتيجية المعمقة" منذ زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2016، إذ شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأكد بوريطة ولافروف على ضرورة مواصلة العمل المنجز منذ عام 2016 وتعميقه ليشمل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتم التطرق للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وخاصة التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة. كما تطرق الوزيران إلى القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي واتفقا على مواصلة الحوار السياسي بين البلدين وفق روح بناءة واحترام متبادل.

