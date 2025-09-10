العالم اليوم - ترامب يضغط على أوروبا لفرض رسوم 100% على الصين والهند

انتم الان تتابعون خبر ترامب يضغط على أوروبا لفرض رسوم 100% على الصين والهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:15 صباحاً - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث مسؤولي التكتل أمس الثلاثاء على فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 100 بالمئة في إطار استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول، إن ترامب شجع الاتحاد الأوروبي أيضا على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الهند.

والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت في عام 2022.

وقدم ترامب هذا الطلب، الذي تم نقله خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات ديفيد أوسوليفان ومسؤولين آخرين من التكتل. وهناك وفد من الاتحاد الأوروبي في واشنطن حاليا لبحث تنسيق العقوبات.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن الولايات المتحدة أشارت إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية مماثلة إذا استجاب الاتحاد الأوروبي لطلبها.

وسيؤدي الطلب الأميركي، في حال تنفيذه، إلى تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي الذي فضل عزل روسيا بالعقوبات بدلا من الرسوم الجمركية.

وفي وقت لاحق مساء أمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة يمكنها في الواقع تعزيز التجارة مع الهند، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة والهند تعملان على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين.

وأضاف أنه يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.