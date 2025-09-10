العالم اليوم - ترامب: سأجري مكالمة قريبا مع بوتين

انتم الان تتابعون خبر ترامب: سأجري مكالمة قريبا مع بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:15 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيجري مكالمة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولدى خروجه من مطعم في العاصمة واشنطن، قال ترامب إنه سيجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وتجاهل الرئيس ترامب أسئلة الصحفيين بشأن تقارير تتحدث عن دخول مسيرات روسية المجال الجوي البولندي.

بولندا تسقط "أجساما معادية"

أعلنت بولندا الأربعاء أنّ طائراتها الحربية أسقطت "أجساما معادية" ردّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش في منشور على منصة إكس إنّ "الطائرات استخدمت أسلحتها ضدّ الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي".

وأتي بيان الوزير بعد أن أعلنت القيادة العملانية للبلاد أنّ طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي تأهّبت للتصدّي لهذه الانتهاكات.

من جهته، قال الجيش البولندي في منشور على إكس إنّه "خلال الهجوم الذي شنّه الاتحاد الروسي اليوم على أهداف تقع على الأراضي الأوكرانية، تمّ انتهاك مجالنا الجوي مرارا من قبل طائرات مسيّرة".

بدوره، قال رئيس الوزراء دونالد توسك على إكس إنّ "العملية جارية عقب انتهاكات متعدّدة للمجال الجوي البولندي. لقد استخدم الجيش أسلحة ضد هذه الأجسام".