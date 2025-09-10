أحمد جودة - القاهرة - قطر تنفي إبلاغها مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي.. الخارجية: التصريحات المتداولة عارية عن الصحة

قطر تنفي إبلاغها مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي.. الخارجية: التصريحات المتداولة عارية عن الصحة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن ما يتم تداوله بشأن إبلاغ دولة قطر مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال الذي ورد من أحد المسؤولين الأميركيين جاء بالفعل أثناء وقوع الانفجارات التي نجمت عن الهجوم، وليس قبلها كما رددت بعض الأطراف.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن ترويج مثل هذه الأنباء الكاذبة يهدف إلى التشويش والتضليل، مؤكدة في الوقت ذاته أن قطر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية المكثفة لمواجهة هذا الاعتداء الإسرائيلي الخطير، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.