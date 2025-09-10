العالم اليوم - ترامب: لست سعيدا بالغارة التي شنتها إسرائيل على قطر

انتم الان تتابعون خبر ترامب: لست سعيدا بالغارة التي شنتها إسرائيل على قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 04:08 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وقال ترامب لصحافيين قبيل توجّهه لتناول الطعام في مطعم بواشنطن "أنا ببساطة، لست سعيدا بالوضع برمّته".

وأضاف خلال هذه الجولة النادرة له في شوارع العاصمة الأميركية: "نريد عودة الرهائن لكنّنا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة على الدوحة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به".

وأضاف: "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع قائلا: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه وجه "المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة".

وشدد على أنه أكد للقطريين "أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم".

واختتم قائلا إن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن قطر لن تتهاون في المساس بسلامة أراضيها وتحتفظ بحق الرد على الضربة الإسرائيلية التي وجهت لقادة من "حماس" في الدوحة.

وفي مؤتمر صحفي، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:

- شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للرد على هذا التصرف المارق.

- الهجوم الإسرائيلي تجاوز القوانين الدولية والمعايير الأخلاقية ولا يمكن تسميته إلا بأنه غدر.

- إسرائيل استخدمت أسلحة لم نرصدها على الرادار.

- وصلنا إلى لحظة مفصلية لرد من المنطقة على هذه التصرفات.

- الولايات المتحدة أبلغتنا بالهجوم بعد 10 دقائق من بدء الهجوم الإسرائيلي.

- إسرائيل عملت على تخريب كل فرص السلام.

- الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها.

- الوساطة ستستمر في كافة القضايا في المنطقة وصولا للاستقرار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وجاء في البيان: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

ولفت البيان إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".