العالم اليوم - ترامب يعلن الإفراج عن باحثة إسرائيلية اختطفت في العراق

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن الإفراج عن باحثة إسرائيلية اختطفت في العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:12 صباحاً - أعلن كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ العام 2023 في العراق.

وفيما أكد متحدث باسم السوداني أن "مجموعة من الخارجين عن القانون" خطفتها، قال ترامب إن فصيل كتائب حزب الله النافذ والموالي لإيران، أفرج عن الأكاديمية.

وقال السوداني في منشور على منصة إكس مساء الثلاثاء إنه "تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف".

من جهته، قال ترامب على منصته تروث سوشال إن "فصيل كتائب حزب الله أفرج الآن" عن تسوركوف التي قال إن "شقيقتها أميركية".

وأضاف أن الباحثة "الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعدما تعرضت للتعذيب على مدى أشهر عدة".

وفُقد أثر تسوركوف، طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والباحثة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في مارس 2023.

وفيما اتهمت إسرائيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل وقتها إلى أنّه غير مسؤول عن الأمر.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون في زيارة لم تكن الأولى لها إلى هذا البلد.

من جهته، قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "مجموعة من الخارجين عن القانون" خطفت تسوركوف في بغداد في 2023.

وأضاف "بعد جهود أمنية واستخبارية مميزة تمكّنت الأجهزة المختصة في 9 سبتمبر الجاري من كشف مكان احتجازها والوصول له، وتسليمها لاحقا إلى سفارة الولايات المتحدة الأميركية التي ستتولى بدورها إيصالها إلى شقيقتها التي تحمل الجنسية الأميركية".

وأكد أن "أجهزتنا الأمنية تواصل عملها في ملاحقة جميع المتورطين بهذه الجريمة وتقديمهم للمحاسبة وفقا للقانون".

وكتبت إيما تسوركوف على منصة إكس عقب إعلان الإفراج عن شقيقتها "عائلتي بأكملها في غاية السعادة. نتوق لرؤية إليزابيث ومنحها كل الحب الذي كنا ننتظر منحه طيلة 903 أيام".