العالم اليوم - "أبل" تكشف عن أنحف هاتف "آيفون"

انتم الان تتابعون خبر "أبل" تكشف عن أنحف هاتف "آيفون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:16 صباحاً - كشفت شركة أبل الثلاثاء عن مجموعة مطورة من هواتف آيفون الجديدة من بينها "آيفون إير" الأكثر نحافة، وأبقت على الأسعار دون تغيير رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أضرت بأرباح الشركة.

ويأتي "آيفون إير" مزودا ببطارية عالية الكثافة ومعالج جديد كليا بسعر يبدأ من 999 دولارا.

وكانت وول ستريت تترقب لترى ما إذا كانت الشركة سترفع أسعار هواتف آيفون، أو أنها ستبحث عن بدائل لتعويض تكلفة الرسوم مثل زيادة أسعار النسخ ذات السعة التخزينية الأكبر.

وكان هذا الطراز محور فعالية الشركة السنوية لإطلاق المنتجات، حيث قال الرئيس التنفيذي تيم كوك "نحن نقوم بأكبر قفزة في تاريخ آيفون".

ووصفت أبل الجهاز بأنه أكثر هواتف آيفون متانة حتى الآن.

وسيستخدم الجهاز معالج إيه 19 برو، الذي قالت عنه الشركة إنه عدلته لتحسين كفاءة الطاقة والأداء ليتناسب مع بطارية الجهاز الأقل سمكا.

ورجح محللون أن يكون "آيفون إير" في منطقة وسطى من حيث السعر في تشكيلة هواتف أبل بين طرازات آيفون.

وسيتنافس "آيفون إير" مع هاتف "غالاكسي إس 25 إيدج" من سامسونغ، وقال محللون لرويترز إنه قد يكون نقطة انطلاق نحو منافسة هواتف سامسونغ القابلة للطي، وهي في جيلها السابع حاليا.

كما أطلقت الشركة هاتفي آيفون 17 و17 برو، في أحدث ترقية لهاتفها الذكي الرائد، بالإضافة إلى إصدار جديد من سماعات إير بودز برو اللاسلكية، وتقنية قياس ضغط الدم في أحدث ساعة من أبل ووتش.

وخفضت الشركة أسعار هذه الطرازات المطورة أو أبقت عليها دون تغيير.

وأضافت أبل أن الطراز الأساسي من آيفون 17 سيحتوي على شاشة بسطوع عال، ومقاومة أكبر من الخدش.

كما سيزود الهاتف بكاميرا أمامية أفضل مع مستشعر يتميز بشكل مختلف لجعل صور السيلفي الأفقية تبدو أفضل.

يبدأ سعر نسخة 256 غيغابايت من طراز آيفون 17 الأساسي من 799 دولارا، وهو نفس سعر طراز آيفون 16 السابق لكن بنصف المساحة التخزينية.

أما آيفون 17 برو، فسيبدأ سعره من 1099 دولارا لطراز256 غيغابايت، وهو نفس سعر طراز العام السابق بنفس السعة التخزينية، ولكن لم تطرح هواتف بسعة تخزينية أصغر بسعر أقل قدره 999 دولارا مثل آيفون 16 برو.

وتتميز سماعات إير بودز برو 3 الجديدة بترجمة فورية للغات.

وذكرت أبل أنه في حال ارتدى كلا الطرفين سماعات هذا الطراز الجديد، فستترجم سماعات الأذن المحادثات بشكل آني تقريبا.

وأوضحت أبل أن سعر إير بودز الجديدة سيكون 249 دولارا، وهو نفس سعر الجيل السابق، وستتوفر في 19 سبتمبر.

وتشير هذه الأسعار إلى أن أبل مستعدة لتحمل عبء الرسوم الجمركية لتجنب خسارة المنافسة أمام سامسونغ وغوغل التابعة لألفابيت والمنافسين المحليين في الصين وذلك رغم توقعها بأن تتجاوز هذه الرسوم مليار دولار خلال الربع المالي الحالي.