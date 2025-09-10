العالم اليوم - تنديد واستنكار.. الموقف الخليجي من الهجوم الإسرائيلي على قطر

انتم الان تتابعون خبر تنديد واستنكار.. الموقف الخليجي من الهجوم الإسرائيلي على قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - أكدت دول خليجية، الثلاثاء، تضامنها ودعمها لقطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والذي استهدف قيادات لحركة "حماس".

وندد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة".

وقال البديوي إن "دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مما يحتم على المجتمع الدولي النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعه عن كافة ممارساته التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة".

وذكر البديوي أن "لدولة قطر جهود قيمة وكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائما لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة حماس تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعرب خلاله عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن "إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد "دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها".

وشدد على أن "الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها".

كذلك تلقى أمير قطر اتصالا من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وخلال الاتصال أكد محمد بن سلمان "تضامن المملكة مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكدا أنه عمل إجرامي وانتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديد لأمن دولة قطر ودول المنطقة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

كما شدد ولي العهد السعودي على "رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، ومؤكدا على أن المملكة تقف مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها".

واتصل أيضا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بأمير قطر، حيث أكد "تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكدا أنه عمل إجرامي وانتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديد لأمن دولة قطر ودول المنطقة".

وأشار أمير الكويت إلى "رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، ومؤكدا على أن دولة الكويت تقف مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها".

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين للهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، باعتباره انتهاكا للسيادة الوطنية القطرية ولمبادئ القانون الدولي.

وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

ودعت البحرين إلى التهدئة ووقف التصعيد حفاظا على السلم والأمن الإقليميين.