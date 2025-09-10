العالم اليوم - "أكسيوس": هجوم الدوحة أثار غضب بعض كبار مستشاري ترامب

انتم الان تتابعون خبر "أكسيوس": هجوم الدوحة أثار غضب بعض كبار مستشاري ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - قال موقع "أكسيوس" إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، يوم الثلاثاء، صدم البيت الأبيض وأثار غضب بعض كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح الموقع أن سبب غضب كبار مستشاري ترامب من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات لحركة حماس في الدوحة، لأنه جاء بينما كانت الولايات المتحدة تنتظر رد الحركة على اقتراح جديد قدمه الرئيس الأميركي للسلام في غزة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن البيت الأبيض كان يتوقع أن يتلقى الرد على الاقتراح الجديد للسلام في غزة بنهاية الأسبوع.

وأضاف الموقع أنه رغم أن رون ديرم كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان علم بالهجوم إلا أنه لم يذكر شيئا خلال لقائه الإثنين بالمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ميامي، بحسب مصدر مطلع.

ووفق الموقع فإن المسؤولين الأميركيين مستاؤون بشكل خاص لأن إخطارهم جاء متأخرا جدا، بحيث لم تتح لهم فرصة لإبداء الرأي في خطط إسرائيل.

وكان ترامب قد قال إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به"، مضيفا أن "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع قائلا: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

ولفت إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه وجه "المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة".

وشدد على أنه أكد للقطريين "أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم".

واختتم قائلا إن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".