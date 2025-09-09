العالم اليوم - أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا

انتم الان تتابعون خبر أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:20 مساءً - قال الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، وأكد خلال المكالمة على أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وأكد الشيخ تميم أن قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا "الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، محملا تداعياته للكيان الإسرائيلي، الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة".

كما طالب أمير قطر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية "إزاء هذه التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، معرباً عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة الأميركية هذا التوجه العادل"، بحسب بيان الديوان الأميري.

وأكد الشيخ تميم أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها، "وستواصل نهجها البنَاء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين".

ووفق بيان الديوان الأميري، أعرب الرئيس الأميركي عن تضامنه مع دولة قطر وإدانته للاعتداء على سيادتها، مؤكدا أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل المسائل العالقة في المنطقة.