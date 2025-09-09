عاجل- السيسي والملك عبد الله الثاني يدينان العدوان الإسرائيلي على قطر ويؤكدان التضامن الكامل معها

أحمد جودة - القاهرة - اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تناول المستجدات الإقليمية عقب الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.

إدانة شديدة للعدوان الإسرائيلي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين أعربا عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما البالغ لهذا العمل العدواني المرفوض، معتبرين أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة وتجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

التضامن مع قطر ودعم استقرارها

شدّد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني على تضامنهما الكامل مع قطر في مواجهة هذا الاعتداء غير المقبول، مؤكدين دعمهما لاستقرارها وصون سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، لا سيما في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به الدوحة في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

خطورة التصعيد الإسرائيلي على استقرار المنطقة

أكد الجانبان أن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يفاقم من خطورة الموقف، وقد يجرّ المنطقة إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، مشددين على ضرورة وقف كافة الأعمال الاستفزازية فورًا.

تنسيق وتشاور مصري أردني مشترك

شهد الاتصال توافقًا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأردن للتعامل مع التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي، والعمل المشترك من أجل الدفع نحو التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.