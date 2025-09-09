العالم اليوم - مصدر: اتفاق بين إيران و"وكالة الطاقة الذرية" برعاية مصرية

انتم الان تتابعون خبر مصدر: اتفاق بين إيران و"وكالة الطاقة الذرية" برعاية مصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:24 مساءً - قال مصدر دبلوماسي مصري لـ"دوت الخليج"، اليوم الثلاثاء، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا اتفاقا برعاية مصرية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق "سيمهد لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيران".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في القاهرة، التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عبد العاطي، إن مصر تقف إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا التوصل إلى اتفاق هام بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع الوزير المصري: "حرصت مصر على دعم جهود خفض التصعيد والتهدئة بعيدا عن المواجهات التي قد تنعكس سلبا على أمن المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن "الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا ملحوظا ورفم ذلك استمرت الجهود المصرية لاستئناف الاتصالات بين إيران والوكالة للتوصل إلى تفاهمات".

وأوضح أن "القاهرة قد استضافت اجتماعا مهما بين وزير خارجية إيران ومدير الوكالة وتم التوقيع على اتفاق يمثل إطارا عمليا جديدا للتعاون بين الجانبين وذلك بعد مشاورات مكثفة جرت بين ايران والوكالة خلال الفترة الماضية".

السيسي يشيد بالاتفاق

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء ثلاثيا مع السيد وزير الخارجية الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث رحب السيسي بالزيارة المشتركة لوزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة إلى القاهرة، التي تأتي تتويجا للمسار التفاوضي الذي انطلق بوساطة مصرية.

وقد أشاد السيسي في هذا الصدد باتفاق استئناف التعاون الذي تم التوصل إليه اليوم بالقاهرة بوساطة مصرية، باعتباره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد، من شأنها إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أي خطوات تصعيدية، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة تنفيذ الاتفاق واستئناف التعاون بين ايران والوكالة، وإجراء كافة الاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية لاستئناف مسار المفاوضات.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل في مواقعها النووية الرئيسية عقب القصف الإسرائيلي والأميركي في يونيو.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتبارا من 13 يونيو.

وقصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت 3 منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وأتى الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت كانت الأخيرة تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وانسحبت طهران من المباحثات بعد الهجوم.

وأكدت طهران عقب الحرب أن التعاون مع الوكالة الدولية سيتخذ "شكلا جديدا".