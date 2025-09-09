نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن نتساهل".. قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، إن قطر تدين اعتداء إسرائيل الإجرامي الجبان وأن الدوحة لن نتساهل مع سلوك تل أبيب العدواني.

وشددت المندوبة القطرية لدى الأمم المتحدة على أن الاعتداء الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكدت علياء أحمد بن سيف آل ثاني في رسالتها لمجلس الأمن أن الاعتداء الإسرائيلي تهديد خطير لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت المندوبة الدائمة أن الاعتداء الإسرائيلي حادث خطير يستدعي الانتباه الفوري.

وأفادت علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن السلطات في قطر تجري تحقيقات على أعلى مستوى وسيتم إعلان مزيد من التفاصيل فور توفرها.