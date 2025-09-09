العالم اليوم - بتعادل "باهت".. تأهل منتخب مصر للمونديال يتأجل

انتم الان تتابعون خبر بتعادل "باهت".. تأهل منتخب مصر للمونديال يتأجل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - تأجل تأهل المنتخب المصري لمونديال 2026، مساء الثلاثاء، إلى الشهر المقبل، بعد تعادل مخيب للآمال في بوركينا فاسو.

وانتهى اللقاء المرتقب بين مصر وبوركينا فاسو، بالتعادل السلبي، في لقاء باهت، من الطرفين.

كما شهد اللقاء إصابة نجم منتخب مصر عمر مرموش، بالركبة، مما أجبره عن مغادرة اللقاء في الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، يحتاج المنتخب المصري لتحقيق انتصار واحد في مباراتيه الأخيرتين في أكتوبر المقبل، أمام جيبوتي أو غينيا بيساو.