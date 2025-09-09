العالم اليوم - حماس تعلن فشل اغتيال قادتها في الدوحة

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن فشل اغتيال قادتها في الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل فشلت في اغتيال الوفد المفاوض، المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت في بيان: "فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء".

وكشفت حماس عن هوية الأشخصاص الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وهم:

جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية.

خليل الحية. همام الحية (أبو يحيى) – نجل خليل الحية.

عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق.

مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق.

أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق.

كما أعلنت الحركة مقتل الوكيل عريف، بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا).

وأكدت حماس أن "محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

واعتبرت أن "استهداف الوفد المفاوض، في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنهم يسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها".

وتابعت أن: "محاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا الواضحة والمتمثلة في: الوقف الفوري للعدوان على شعبنا والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتبادل أسرى حقيقي وإغاثة شعبنا والإعمار".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة جوية دقيقة ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكدا أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".