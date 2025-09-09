العالم اليوم - قطر تعلن مقتل أحد أفراد قوات الأمن في الهجوم الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر قطر تعلن مقتل أحد أفراد قوات الأمن في الهجوم الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، مقتل أحد أفراد قوات الأمن القطرية قتل وأصيب آخرون في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اليوم الثلاثاء.

وقالت في بيان: "أفسر الاعتداء عن استشهاد (الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي الدوسري) من منتسبي قوات الأمن الداخلي (لوخيا) أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية).

وتابع البيان: "تواصل الجهات المختصة مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية".

وأكدت وزارة الداخلية بمشاركة قوة الأمن الداخلين أنها "تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائمًا في مقدمة الأولويات".

والثلاثاءـ، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة جوية دقيقة ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكدا أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".