روسيا تعلن مقتل 1150 جنديًا أوكرانيً

روسيا تعلن مقتل 1150 جنديًا أوكرانيًأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها تمكنت من قتل 1150 جنديًا أوكرانيًا، فيما أسقطت أنظمة دفاعاتها الجوية 230 طائرة مسيرة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن قواتها حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر مهمة على عدة محاور، واستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في 140 منطقة على خطوط القتال، مما أسفر عن القضاء على 1150 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات القتالية المدرعة والعربات وقطع المدفعية ومستودعات الذخيرة ومحطات الحرب الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب، التي اندلعت في فبراير 2022، تقارير شبه يومية حول التقدم أو التصدي لهجمات متبادلة، دون إمكانية التحقق من مصداقية بيانات كل طرف.