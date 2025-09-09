نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستارمر: الضربات الإسرائيلية على الدوحة تنتهك سيادة قطر وتخاطر بمزيد من التصعيد في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مساء الثلاثاء، بالضربات الإسرائيلية على مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الضربات الإسرائيلية على الدوحة تنتهك سيادة قطر وتخاطر بمزيد من التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد ستارمر على أنه يجب أن تكون الأولوية وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أنه الحل الوحيد نحو سلام طويل الأمد.

وأضاف "لقد كنا واضحين في أن حماس منظمة إرهابية ومسؤولة عن هجوم السابع من أكتوبر، لكننا لا نريد أن نرى تصعيدا آخر في العنف يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

ونفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني أي علم مسبق بالهجوم، قائلا إنه "عملية بقيادة إسرائيلية" و"عملية مستقلة تماما".

ويأتي تصريح رئيس الوزراء قبل اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في السياق، أن اللقاء بين كير وهرتسوغ، الذي من المتوقع أن يعقد يوم الأربعاء، سوف يمضي قدما.

وقال المتحدث باسمه: "سيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس الإسرائيلي حيث سيناقش الوضع الذي لا يطاق في غزة، والإجراءات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لإنهاء المعاناة المروعة التي نشهدها.. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك".

وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني على "اشمئزاز" كير من المعاناة في غزة.

وتوقفت الحكومة البريطانية عن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، قائلة إنها لم تستنتج أن حكومة بنيامين نتنياهو تتصرف "بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية كليا أو جزئيا"، وهو التعريف القانوني للجريمة.