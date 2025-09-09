نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع إخباري: ترامب بارك الضربات الإسرائيلية على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤولون أمريكيون وإقليميون لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارك الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة والذي استهدف مسؤولين كبارا في حماس.

وذكر مسؤولون إقليميون وأمريكيون أن الولايات المتحدة كانت على علم بالهجوم مسبقا، مشيرين إلى أن منزل السفير الأمريكي يقع في منطقة كتارا بالدوحة والتي استهدفتها إسرائيل.

وأفاد بعض المسؤولين الأمريكيين الذين من المفترض أن يكونوا على اتصال بمركز العمليات الأمريكي في الدوحة، بأن الاتصالات انقطعت عبر الراديو مما يعني أن الاتصالات انقطعت لتسهيل العملية.

كما أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن الهجوم قادم، وأن واشنطن بدورها أبلغت قطر بذلك.

ومن غير الواضح ما هي الصواريخ المحددة التي استخدمتها إسرائيل لمهاجمة الدوحة، لكن الولايات المتحدة وقطر تنسقان الدفاع الجوي كما فعلتا عندما استهدفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في يونيو.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول أمريكي لموقع "ميدل إيست آي" بأنه في ضوء الضربات الإيرانية الأخيرة والتوترات في المنطقة، سيتم تفعيل الأمن في قطر بما في ذلك تحذيرات الدفاع الجوي المتقدمة.

وبدأت إسرائيل التهديد بمهاجمة مسؤولي حماس في الخارج في وقت سابق من هذا الصيف، حيث أفاد موقع "معاريف" الإخباري العبري في يونيو بأن إسرائيل لديها "قائمة اغتيالات" لحماس، لكن مسؤولين إقليميين وأمريكيين اعتقدوا على نطاق واسع حينها أن تل أبيب سوف تمتنع عن توجيه ضربات إلى الدوحة.

هذا، وذكرت تقارير إعلامية أن نحو 12 غارة جوية استهدفت مباني سكنية في الدوحة نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام أن خليل الحية وخالد مشعل وزاهر جبارين وغيرهم من كبار مسؤولي حماس نجوا من الهجوم، فيما أكدت مقتل نجل الحية همام الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، وإصابة عدد آخر.

وفي المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم كان "عملية إسرائيلية مستقلة تماما"، مضيفا أن "إسرائيل بادرت به، ونفذته، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجوم".

وجاء التطور الأخير عقب تحذير وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحماس منذ يومين، حيث قال في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم.. الجميع يريد نهاية هذه الحرب!.. لقد قبل الإسرائيليون شروطي.. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا.. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بضربة جوية قيادة حركة حماس في الدوحة بشكل موجه ودقيق.