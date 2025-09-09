نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتصفه بالسابقة الخطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتصفه بالسابقة الخطيرة

أصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن إدانتها البالغة للعمل العدواني الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.

اعتداء مباشر على سيادة قطر

أكد البيان أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يُمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى أن الدوحة تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تقويض جهود التهدئة وتهديد الاستقرار

اعتبرت مصر أن الهجوم يمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا يقوّض المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، ويحمل في طياته تهديدًا واضحًا للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

تضامن مصري كامل مع قطر

أعلنت القاهرة في بيانها تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا الاعتداء الإسرائيلي.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري

طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الصارخ، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنه، محذّرة من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها إسرائيل.