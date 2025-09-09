رغم الإعاقة .. «الكوتش» المصري يحصد وساما رفيعا فـي البرمجة

القاهرة ـ د.ب.أ: استطاع المبرمج المصري محمد عبد الوهاب، رغم إعاقته الجسدية، حصد لقب «لايف تايم كوتش» خلال نهائيات مسابقة البرمجة العالمية «آي سي بي سي» 2025 التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

انضم عبد الوهاب، الأستاذ بكليَّة الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة، بهذ الإنجاز إلى قائمة مكونة من 11 مبرمجًا فقط حول العالم استطاعوا الحصول على هذا اللقب على مدار تاريخ المسابقة الممتد لأكثر من 50 عامًا. وأعلنت مسابقة «آي سي بي سي باكو» ذلك خلال حفل المدربين، حيث تم تكريم المبرمجين بيل بوشر، ومحمد عبد الوهاب، وجان مادي ونشرت صورهم أثناء الحصول على عدد من الجوائز.