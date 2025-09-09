نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصدر بحماس: نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية من الإغتيال (تفاصيل مثيرة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- مصدر بحماس: نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية من الإغتيال (تفاصيل مثيرة)

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، تطورًا أمنيًا خطيرًا تمثل في تنفيذ مقاتلات إسرائيلية هجومًا استهدف قيادات بارزة من حركة حماس.

وبينما تحدثت تقارير عبرية عن محاولة اغتيال مباشرة لقيادات في الحركة، أفادت قناة مصادر نقلًا عن مصدر قيادي في حماس، أن وفد الحركة بقيادة خليل الحية نجا من الضربة الجوية التي استهدفت مقرًا كان يضم عددًا من قادة المكتب السياسي للحركة.

وأثار الهجوم الذي وقع في حي كتارا بالعاصمة القطرية، موجة من ردود الفعل والتساؤلات حول طبيعة العملية ودلالاتها، خصوصًا أنها تزامنت مع اجتماع كان يهدف إلى الرد على مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة 12 العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عمليات اغتيال مركزة ضد قيادات حماس في الخارج، مضيفًا أن الهدف الأساسي للعملية كان تفجير مقر الحركة في الدوحة.

كما أشارت وكالة "رويترز" إلى وقوع عدة انفجارات متتالية في الدوحة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من سماء حي كتارا، وهو ما أكدته تقارير ميدانية نقلًا عن شهود عيان.

قادة حماس المستهدفون في العملية

وفق ما ذكره مراسل "إرم نيوز"، فإن الاجتماع الذي تعرض للقصف كان يضم قيادات بارزة من حماس، بينهم:

خليل الحية

غازي حمد

زاهر جبارين

محمود مرداوي

وأوضح المصدر أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، قبل أن يستهدفه الهجوم الإسرائيلي.

الموقف الإسرائيلي من العملية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الهجوم في الدوحة استهدف قيادات كبيرة في حركة حماس، مؤكدة أن المستهدفين كانوا يعقدون اجتماعًا مهمًا وقت وقوع الغارة الجوية.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الانفجار في الدوحة جاء في إطار محاولة اغتيال جديدة لقيادات حماس، في استمرار لمساعي تل أبيب لتصفية قادة الحركة في الخارج.

قطر تندد بالاعتداء

في موازاة هذه التطورات، سارعت دولة قطر إلى التنديد بالهجوم الإسرائيلي، ووصفت العملية بأنها استهداف خطير يمس سيادة الدولة وأمنها، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل خرقًا واضحًا للأعراف الدولية وتعديًا على حرمة الأراضي القطرية.