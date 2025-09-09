نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حركة الجهاد الإسلامى عن قصف إسرائيل على قطر: عمل إجرامى بامتياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حركة الجهاد الإسلامى، إن "إقدام كيان الإجرام الصهيونى على استهداف اجتماعًا لقياديين فى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فى العاصمة القطرية، الدوحة، هو عمل إجرامى بامتياز ينتهك كل المعايير والقيم الإنسانية وأدنى القوانين والأعراف الدولية، دون أى اعتبار حتى لكون الدوحة تستضيف وفد الكيان المجرم نفسه لإجراء المفاوضات".

