عاجل| قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة وتصفه بـ "الجبان"

أحمد جودة - القاهرة - قطر تدين الهجوم الإسرائيلي

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. أحدث هذا الهجوم، الذي وصف بالجبان، صدى واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

بيان الخارجية القطرية: رفض قاطع للاعتداءات

أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، إلى جانب كونه تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المواطنين القطريين والمقيمين على أراضي الدولة.

إجراءات عاجلة لاحتواء الموقف

أوضحت الخارجية أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعياته، بما يضمن سلامة القاطنين والمناطق المحيطة بالانفجارات.

رسالة قطر: لا تهاون مع المساس بالسيادة

شدد البيان على أن دولة قطر لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الموقف عن كثب، وأن التحقيقات تُجرى على أعلى المستويات القيادية، في إشارة واضحة إلى أن الرد القطري لن يقتصر على الشجب، بل سيتضمن خطوات عملية لحماية أمن الدولة.