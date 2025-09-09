عاجل- الاحتلال يعلن استهداف خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل في غارة جوية على الدوحة

أحمد جودة - القاهرة - الاحتلال يعلن استهداف خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل في غارة جوية على الدوحة

الاحتلال يعلن استهداف خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل في غارة جوية على الدوحة، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية دقيقة استهدفت قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن العملية شملت استهداف قيادات بارزة في الحركة، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل، موضحًا أن النتائج النهائية للهجوم ما زالت قيد المتابعة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مقاتلة إسرائيلية، في خطوة غير مسبوقة باستهداف مباشر لقيادات حماس خارج الأراضي الفلسطينية.

ويُعد هذا التصعيد تطورًا خطيرًا على الساحة الإقليمية، حيث يثير الهجوم تساؤلات حول التداعيات السياسية والأمنية المحتملة، وردود الفعل المرتقبة من قطر والمجتمع الدولي على استهداف قيادات الحركة داخل أراضيها.