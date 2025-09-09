عاجل- تصعيد خطير.. الاحتلال يعلن استهداف قادة حركة حماس في قطر بغارة جوية

أحمد جودة - القاهرة - تصعيد خطير.. الاحتلال يعلن استهداف قادة حركة حماس في قطر بغارة جوية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الإعلام الإسرائيلي كشف تنفيذ سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال غارة دقيقة استهدفت ما وصفه بـ "قيادة حركة حماس في قطر".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول كبير، فإن الهجوم استهدف شخصيات بارزة من قيادات الحركة، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، مؤكدًا أن نتائج العملية لا تزال قيد التقييم.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا أنه استهدف قادة حماس في قطر عبر غارة جوية، دون الكشف تفاصيل إضافية بشأن الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن العملية.

ويأتي هذا التطور في إطار التصعيد المتواصل بالمنطقة، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه العملية من تداعيات سياسية وأمنية إقليمية، خاصة مع كونها أول إعلان رسمي عن استهداف مباشر لقيادات الحركة خارج الأراضي الفلسطينية.