اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الإيراني

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة اتصالات مع السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني والسيد رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تأتى هذه الاتصالات فى إطار جهود مكثفة تبذلها مصر للتوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر واحياء المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة ودول E3 الاوروبية، واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة للملف النووى الايرانى ومنع التصعيد وتخفيف حدة الأزمة.