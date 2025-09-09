العالم اليوم - القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 140منطقة في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 01:19 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حسّنت تموضعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، واستهدفت القوات الأوكرانية في 140 منطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية استهدفت نقاط مراقبة ومواقع إطلاق للمركبات الجوية الطويلة دون طيار ومحطات رادار الدفاع الجوي ونقاط التحكم، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".

وأضافت: "تم تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" للقوات الأوكرانية. وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 صواريخ "كروز" و5 قاذفات صواريخ متعددة من طراز هيمارس و230 طائرة مسيرة"، بحسب ما أفاد موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وجاء في البيان أن وحدات قوات مجموعة الغرب الروسية حسنت الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة خاركيف.

وأضافت الوزارة: "اتخذت وحدات مجموعة الجنوب مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 240 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية ومستودعين للمواد".

وأوضحت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 515 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 165عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 11 مستودعا للذخيرة والعتاد".