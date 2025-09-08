العالم اليوم - فيديو.. إخلاء مبنى في مطار هيثرو بسبب "مواد خطرة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إخلاء مبنى في مطار هيثرو بسبب "مواد خطرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 09:28 مساءً - تم إخلاء أحد مباني مطار هيثرو بلندن بينما تستجيب خدمات الطوارئ لـ"حادث محتمل يتعلق بمواد خطرة".

وقال متحدث باسم المطار: "تم إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلاؤه بينما تستجيب خدمات الطوارئ للحادث. نطلب من المسافرين عدم التوجه إلى المبنى 4، ونقدم الدعم للموجودين في الموقع. جميع المباني الأخرى تعمل بشكل طبيعي، وسنزودكم بمزيد من المعلومات بمجرد توفرها".

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن: "رجال الإطفاء يستجيبون لحادث محتمل يتعلق بمواد خطرة في مطار هيثرو. وقد تم نشر فرق متخصصة لإجراء تقييم للمكان، وتم إخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي أثناء الاستجابة للحادث".

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وجود عدد من سيارات الإسعاف خارج مبنى الركاب رقم 4.

وقالت هيئة السكك الحديدية الوطنية إن القطارات لا تتوقف في مبنى الركاب رقم 4 بمطار هيثرو بسبب "تعامل خدمات الطوارئ مع الحادث".