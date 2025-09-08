العالم اليوم - للمرة الأولى.. البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى.. البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 09:28 مساءً - صوّت البرلمان الفرنسي، الاثنين، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وسقطت الحكومة الفرنسية في تصويت على الثقة بنتيجة 194 صوتًا مقابل 364، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية.

وتعد عملية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية هي الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة.

وسيتعين على فرانسوا بايرو الآن أن يقدم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيتعين عليه بدوره تعيين رئيس وزراء يتولى تشكيل حكومة جديدة

تولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الفرنسي سيقدم استقالته الى ماكرون صباح الثلاثاء