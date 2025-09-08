نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فاينانشال تايمز": واشنطن تنهي العمل بمذكرات تفاهم مع الدول الأوروبية بشأن مكافحة التضليل الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأوروبية بإنهاء سريان العمل بمذكرات التفاهم في مجال "مكافحة التضليل الإعلامي من دول ثالثة".

وأضافت الصحيفة: "تلقت الدول الأوروبية إخطارا من وزارة الخارجية الأمريكية بإنهاء مذكرات التفاهم في مجال "مكافحة التضليل الإعلامي".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تنهي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في عهد إدارة بايدن، والتي كانت تهدف إلى إنشاء نهج موحد لتحديد وكشف المعلومات المضللة التي تنشرها الحكومات الأجنبية