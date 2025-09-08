نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو في قمة افتراضية طارئة لدول "بريكس"، دعت إليها البرازيل لمناقشة السياسات التجارية الأمريكية، إلى جانب العديد من قادة المنظمة.

وعقدت القمة الطارئة لقادة دول مجموعة "بريكس" عبر الفيديو بدعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك ردا على الإجراءات التجارية الأمريكية الأخيرة، حيث جاء انعقاد القمة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يوليو مرسوما رئاسيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، مع تحذيره من فرض رسوم إضافية على أي دولة تدعم سياسات "مناهضة لأمريكا" ضمن تحالف "بريكس".

وردا على هذه الإجراءات، أعلنت البرازيل عن عزمها تعزيز التعاون مع شركاء تجاريين جدد، وإطلاق آلية جديدة لتسوية المنازعات عبر منظمة التجارة العالمية، إلى جانب طلبها إجراء مشاورات عاجلة مع الحكومة الأمريكية.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة إلى جانب قادة دول "بريكس"، لمناقشة سبل الرد على السياسات التجارية الأمريكية الأحادية.

أبرز التصريحات في القمة:

• الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا:

"العقوبات الثانوية تعيق فرص تعزيز العلاقات التجارية بين الدول"

"تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن تراعي المصالح المشروعة لجميع الأطراف"

"مجموعة أصدقاء السلام البرازيلية-الصينية يمكن أن تساهم في الحل الدبلوماسي"

• الرئيس الصيني شي جين بينغ:

"يشارك البرازيل موقفها بشأن الأزمة الأوكرانية"

"بريكس ستتصدى للاضطرابات الدولية وتحافظ على نموها المستدام"

"الصين مستعدة للعمل مع دول البريكس لتنفيذ المبادرات التنموية العالمية، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق".

"كلما تعزز تعاون دول بريكس، كلما زادت قدرتنا على مواجهة التحديات الخارجية"

بعض الدول تطلق العنان لحروب التجارة والسوم الجمركية باستمرار، ما يوجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي

• الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

"تراجعت الثقة في مجلس الأمن الدولي وأدائه في حل النزاعات"

"بريكس تواصل تعزيز التعاون البناء القائم على الاحترام المتبادل"

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا:

"جنوب إفريقيا تدعم مبادرة إصلاح منظمة التجارة العالمية، ويجب على دول البريكس دعم عملية التحول على مستوى هذه المنظمة".

"نشهد "تحولات زلزالية" في التجارة العالمية تشكل تحديات وفرصا لإصلاح الاقتصاد العالمي"

"دول بريكس كانت في طليعة المدافعين عن إصلاحات المؤسسات متعددة الأطراف"

"نؤيد مبادرات مجموعة بريكس التي تزيد من مرونة اقتصادات الدول الأعضاء"

"على مجموعة بريكس أن تفكر في دورها في تشكيل النمو الاقتصادي العالمي ومكافحة الفقر والدفاع عن مبدأ التعددية"