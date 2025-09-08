الإندونيسيون يريدون وجود معارضة فـي البرلمان

جاكارتا ـ د.ب.أ: كشف استطلاع أُجري قبل اندلاع الاحتجاجات الضخمة في إندونيسيا، بشأن امتيازات نواب البرلمان، أن غالبية الإندونيسيين يرغبون في وجود معارضة في البرلمان، مما يعكس قلق الرأي العام بشأن هيمنة الائتلاف الحاكم الذي يقوده الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة كومباس الإندونيسية في الفترة بين 11 و14 أغسطس، ونشرت نتائجه أمس أن 4ر58% من المستطلعين يرغبون في وجود حزب معارض واحد على الأقل كثقل موازن للحكومة في الهيئة التشريعية، حيث يسيطر حلفاء برابوو على نحو 81% من المقاعد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

