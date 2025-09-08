العالم اليوم - "أبولو" تستثمر 3.7 مليار دولار في مشروع مشترك مع "RWE"

انتم الان تتابعون خبر "أبولو" تستثمر 3.7 مليار دولار في مشروع مشترك مع "RWE" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 02:59 مساءً - أعلنت شركة "أبولو" الأميركية لإدارة الأصول أن الصناديق والشركات التابعة لها أكدت استثمارها في مشروع مشترك جديد مع شركة الطاقة الألمانية "RWE" (آر دبليو إي) بقيمة 3.2 مليار يورو (3.75 مليار دولار).

وسيخضع المشروع المشترك للإدارة التشغيلية من جانب شركة "آر دبليو إي"، على أن يتولى ملكية وتمويل حصة آر دبليو إي البالغة 25.1 بالمئة في شركة "أمبريون" لأنظمة نقل الكهرباء التي تخدم نحو 29 مليون شخص.

وسيوفر المشروع المشترك رأس المال اللازم لحصتها البالغة 25.1 بالمئة لدعم برنامج "أمبريون" الاستثماري الرئيسي لتوسيع شبكة الكهرباء خلال العقد المقبل.

وقال جمشيد إحساني، الشريك في أبولو، "نتطلع في الفترة المقبلة إلى تسريع أنشطتنا الاستثمارية في أوروبا، مع التركيز بشكل خاص على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة".