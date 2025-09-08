أخبار عالمية

‏الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط 3 طائرات مسيّرة عن بُعد أطلقها الحوثيون اليوم

0 نشر
0 تبليغ

‏الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط 3 طائرات مسيّرة عن بُعد أطلقها الحوثيون اليوم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط 3 طائرات مسيّرة عن بُعد أطلقها الحوثيون اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الجيش الإسرائيلي، إنه أسقط 3 طائرات مسيّرة عن بُعد أطلقها الحوثيون اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا