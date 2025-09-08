نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 5 في حادث إطلاق نار داخل حافلة بحي راموت شمال القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت الشرطة الإسرائيلية طوقًا أمنيًا على تقاطع حي راموت شمال القدس، في محطة للحافلات، بعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين، اليوم الاثنين.

كما أشار إلى إصابة 14في حادثة إطلاق النار، بينهم نحو 5 في حالة حرجة، ومقتل 5.

"مقتل مسلحين في إطلاق نار بالقدس

ولفت إلى أن الشرطة أطلقت النار على مسلحين اثنين، كانا صعدا إلى إحدى الحافلات وأطلقا النار على الركاب.

إغلاق كل مداخل مدينة القدس

و أعلنت الشرطة الإسرائيلية لاحقًا "القضاء على شخصين نفذا عملية إطلاق النار". وأضافت أن عنصر أمن ومواطن أطلقا النار على منفذي الهجوم

كما لفتت إلى أن "منفذي العملية وصلا بمركبة وأطلقا النار نحو محطة حافلات".

محاصرة ضواحي رام الله

بينما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية لمنع تنفيذ مزيد من العمليات. وأكد في بيان أنه "يحاصر حاليا عدة مناطق في ضواحي رام الله ويحقق بما جرى في القدس".

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه أجرى تقييما أمنيا للوضع بعد الحادثة.

يشار إلى أنه منذ نحو عامين لم تشهد مدينة القدس عمليات مشابهة. وكان أكبر هجوم من هذا النوع وقع في أكتوبر 2024 بعملية دهس قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب، أدى إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.