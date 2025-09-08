العالم اليوم - الاقتصاد الياباني ينمو بـ 0.5% خلال الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد الياباني ينمو بـ 0.5% خلال الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - أعلنت الحكومة اليابانية الاثنين نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بمعدل 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام.

وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.3 بالمئة، وهو نفس معدل النمو المسجل في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي بلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني نسبة 2.2 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1 بالمئة، وهو أيضا نفس معدل النمو في الربع الأول من العام الماضي.

وسجل الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثاني نموا بمعدل 0.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1.3 بالمئة.

وزاد الطلب الخارجي على صادرات اليابان بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.