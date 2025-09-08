نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا: ما تفعله إسرائيل ليس دفاعًا عن النفس بل قضاء على شعب أعزل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة "ليس دفاعًا عن النفس، بل محاولة للقضاء على شعب أعزل"، وذلك وفق ما أوردته قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

قرارات إسبانية ضد إسرائيل

أعلن سانشيز عن سلسلة من القرارات التصعيدية ضد تل أبيب، أبرزها:

إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام جميع الطائرات التي تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل.

إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية.

دعم إنساني إضافي لغزة

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده ستعمل على زيادة الدعم الإنساني المخصص لسكان قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها المدنيون بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.