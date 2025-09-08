العالم اليوم - نمو الصادرات الصينية يتباطأ بأكثر من المتوقع في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر نمو الصادرات الصينية يتباطأ بأكثر من المتوقع في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 08:14 صباحاً - أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة الاثنين، أن نمو الصادرات الصينية تباطأ بأكثر من المتوقع في أغسطس، إذ سجلت نموا 4.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الواردات 1.3 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تنمو الصادرات خمسة بالمئة، وذلك بانخفاض عن نمو 7.2 بالمئة في يوليو.

وكان من المتوقع أن تنمو الواردات ثلاثة بالمئة بعد زيادة 4.1 بالمئة في الشهر السابق.

زاد الضغط على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير بفعل السياسة التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اتسمت بجولات متعددة من زيادات الرسوم الجمركية المضادة مع بكين وأشكال أخرى من القيود التجارية، وذلك إلى جانب فتور الطلب المحلي، وهو ما وضع صانعي السياسات أمام اختبار صعب.

انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11,8 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وفق ما أظهرت بيانات الجمارك الصينية، على خلفية توترات مستمرة بين بكين وواشنطن رغم الهدنة في حربهما التجارية.

وصدّرت الصين بضائع بقيمة 31,6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن 35,8 مليارا في يوليو، وفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغت قيمة الشحنات الإجمالية 38,2 مليار دولار في يونيو.

واردات النفط الخام تسجل نموا بـ 4.9% شهريا

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 0.8 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي، إذ أبقت المصافي المملوكة للدولة والمستقلة على معدلات تشغيل عالية.

وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بأن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استورد 49.49 مليون طن من النفط الخام في أغسطس، أي ما يعادل 11.65 مليون برميل يوميا.

وتشير البيانات إلى أن الواردات زادت 4.9 بالمئة عن 47.20 مليون طن في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات النفط الخام في الفترة من يناير إلى أغسطس بلغ 376.05 مليون طن، أو 11.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الاثنين ارتفاع صادرات الصين من الوقود المكرر 8.4 بالمئة في أغسطس إلى 5.33 مليون طن على أساس سنوي.