العالم اليوم - الجيش الروسي يصل ضواحي مدينة "ديميتروف" في دونيتسك

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 08:14 صباحاً - يواصل الجيش الروسي تقدمه على جبهات القتال في شرق أوكرانيا، خصوصا في مقاطعتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك.

وأفاد المسؤول المحلي في دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن الجيش الروسي وصل إلى ضواحي مدينة ديميتروف في دونيتسك.

وقال بوشيلين في مقطع فيديو نشره على قناته في "تلغرام": "نرى أيضا تقدما داخل ديميتروف، وقد وصلت القوات الروسية بالفعل إلى ضواحيها"، مضيفا أن القوات الروسية سيطرت مناطق جنوب مقاطعة دونيتسك بالكامل.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة مجموعة من قوات "الشرق" الروسية على بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة الشرق، بتحرير قرية خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات تقدم دؤوبة".

وأضاف البيان أن وحدات من مجموعة "الشمال" قامت بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.

وعلى محور خاركيف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركيف.