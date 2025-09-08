العالم اليوم - ترامب: لست سعيدا بالهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر ترامب: لست سعيدا بالهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 05:19 صباحاً - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن عدم سعادته بشأن الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا والذي يعد الأضخم على الإطلاق.

كانت روسيا قد نفذت، الأحد، هجوما جويا هو الأضخم على الإطلاق استخدمت فيه أكثر من 800 مسيّرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن خمسة قتلى بينهم اثنان في العاصمة كييف.

وقال ترامب لصحفيين، عندما سئل عن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر الأحد: "أنا لست سعيدا. أنا لست سعيدا بالوضع برمته". وأضاف "أنا لست سعيدا بما يحدث هناك"، متابعا: "سنسوي الوضع قريبا".

على صعيد متصل أكد ترامب، أن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة، يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترامب أيضا إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

وأضاف: "سيزور بعض القادة الأوروبيين بلادنا يوم الاثنين أو الثلاثاء بشكل فردي".

ولم يتضح من القادة الذين كان ترامب يشير إليهم، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

وكان ترامب قد أعرب، الأحد، عن استعداده لزيادة الضغط على روسيا من خلال مرحلة ثانية من العقوبات.

وردا على سؤال لصحفي في البيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للدخول في المرحلة الثانية من العقوبات ضد موسكو، قال ترامب: "نعم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.