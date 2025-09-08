العالم اليوم - المجاعة في غزة.. تحذير أممي من "نفاد الوقت"

انتم الان تتابعون خبر المجاعة في غزة.. تحذير أممي من "نفاد الوقت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 02:20 صباحاً - قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، الأحد، إن الوقت ينفد لوقف انتشار المجاعة في غزة، داعيا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل إلى المنطقة التي تخوض فيها القتال ضد حركة حماس.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر إن "هناك فرصة ضئيلة حتى نهاية سبتمبر، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح (بوسط غزة)، وخان يونس (بجنوب غزة). هذه الفرصة تتقلص بسرعة".

ووفقا لمرصد عالمي لمراقبة الجوع، فإن مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون بالفعل من المجاعة، أو يواجهون خطر المجاعة في مناطق تشمل مدينة غزة، أكبر مدن القطاع والتي تشهد عملية إسرائيلية جديدة ضد حماس.

وتقول إسرائيل، التي منعت دخول جميع المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعا من مارس حتى منتصف مايو، إنها تبذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات وتوزيعها في القطاع لمنع نقص الغذاء، إلا أن الوكالات الدولية تؤكد أن هناك حاجة إلى المزيد.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وكالة إسرائيلية معنية بالقضايا الإنسانية، الأحد، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم توزيع أكثر من 1900 شاحنة مساعدات معظمها محملة بالمواد الغذائية في غزة.

وأضافت: "سنواصل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل السكان المدنيين وليس لحماس".

وشنت إسرائيل الشهر الماضي هجوما على أطراف مدينة غزة، ووفقا لوكالة رويترز، أصبحت القوات الإسرائيلية الآن على بُعد بضعة كيلومترات فقط من مركز المدينة، حيث وجهت إنذارات خلال مطلع الأسبوع للمدنيين لإخلاء مبنيين شاهقين تقول إن حماس تستخدمهما، قبل أن تقصفهما.

وبحسب الوكالة، لم تقدم إسرائيل أي دليل يثبت أن حماس كانت تستخدم المبنيين، وهو اتهام نفته الحركة المسلحة.