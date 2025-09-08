العالم اليوم - لاعب أرسنال يهدد رقمي لامين يامال في أبطال أوروبا

انتم الان تتابعون خبر لاعب أرسنال يهدد رقمي لامين يامال في أبطال أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - بات ماكس دومان، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، يمثل تهديدا لرقمين قياسيين حققهما لامين يامال نجم برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاعب برشلونة أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبية بعمر 16 عاما و83 يوما حينما لعب أمام بورتو البرتغالي في أكتوبر عام 2023، كما أنه أصغر لاعب يشارك في مباراة بمرحلة خروج المغلوب حينما لعب أمام نابولي الإيطالي بعمر 16 عاما و223 يوما.

وأضافت أن اللاعب الإنجليزي ولد يوم 31 ديسمبر عام 2009 ويلعب في الفريق الأول لأرسنال لكنه لم يتمكن من المشاركة في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى سوى هذا العام بسبب قواعد المسابقة.

وقبل عدة أسابيع فقط أصبح دومان ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة بقميص أرسنال عبر التاريخ، وذلك بعمر 15 عاما وسبعة أشهر و23 يوما، وهو يهدف لتحقيق رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا، كما أنه تألق على الصعيد الدولي حيث قدم مباراة رائعة مع منتخب بلاده لأقل من 19 عاما أمام إسبانيا يوم السبت.

وضم أرسنال لاعبه الشاب إلى قائمته بدوري أبطال أوروبا، حيث سيبدأ الفريق مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني يوم 16 سبتمبر الجاري وسينهي مشواره بمواجهة كلوب بروج البلجيكي يوم العاشر من ديسمبر المقبل.