صحيفة: القوات الأوكرانية تواجه نقصا في الأفراد

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلا عن ضباط أوكرانيين بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا ملحوظا في الأفراد.

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط الذي لم يكشف عن اسمه، قوله إن خطوط الدفاع عبارة عن مواقع يوجد هناك عسكريان أو ثلاثة في كل واحد منها، وهي قد تكون بعيدة عن بعضها عن البعض 100 أو 200 متر.

وأضاف الضابط أن العسكريين يبقون في الخطوط الأمامية لمدة أشهر، حتى في حال كانوا جرحى وبحاجة إلى الإجلاء، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تتراجع في منطقة دونباس تدريجيا لأنها لا تمتلك عددا كافيا من الأفراد.

كما اعترف قائد كتيبة المشاة الآلية رقم 108 الأوكرانية "ذئاب دا فينشي"، سيرغي فيليمونوف، بأن القوات الروسية تتفوق على القوات الأوكرانية من ناحية عدد أفراد المشاة، ولذلك لا تقوم القوات الأوكرانية بعمليات هجومية، إذ تعتبرها "بلا جدوى".

يذكر أن أوكرانيا أعلنت عن التعبئة العسكرية العامة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، ولم تتوقف التعبئة حتى الآن.

واعتبارا من 18 مايو الماضي دخل في أوكرانيا قانون جديد حيز التنفيذ، يشدد قواعد التعبئة لغرض زيادة عدد أفراد القوات المسلحة