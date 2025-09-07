نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بابا الفاتيكان الجديد يعتذر لمصور في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اعتذر بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بعد أن اصطدم عن غير قصد بمصور كان جالسا خلفه في المركبة البابوية خلال موكبه في ساحة القديس بطرس.

ووفقا للمشاهد التي بثها الفاتيكان مباشرة، حاول البابا (69 عاما) الإمساك بجسم ألقاه أحد الحاضرين من بين الحشود، مما دفعه للانحناء إلى الخلف بشكل مفاجئ، حيث اصطدم بكاميرا المصور الرسمي الموجود في مؤخرة المركبة، ما تسبب في اهتزازها لفترة وجيزة.

وبادر البابا ليو الرابع عشر بالاعتذار فورا، حيث استدار نحو المصور مبتسما وقال: "سكوزا" (Scusa)، وهي كلمة إيطالية تعني "عذرا".

يذكر أن البابا ليو الرابع عشر (واسمه الأصلي روبرت فرنسيس بريفوست) هو أول بابا من أصل أمريكي شمالي، وقد انتخبه الكرادلة في 8 مايو 2025 ليكون خليفة البابا فرنسيس بعد وفاته. وكان قد شغل سابقا منصب رئيس دائرة الأساقفة قبل انتخابه.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحاضرين في الساحة غالبا ما يلقون بأشياء مثل الدمى والألعاب المحشوة أو أعلام دول خلال المواكب البابوية، فيما يبث الحدث مباشرة عبر الإنترنت من قبل الفاتيكان، حيث يرافق البابا مصورون لتوثيق هذه المناسبات