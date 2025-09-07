العالم اليوم - السودان.. اتهامات جديدة للجيش باستخدام "الكيماوي" في نيالا

انتم الان تتابعون خبر السودان.. اتهامات جديدة للجيش باستخدام "الكيماوي" في نيالا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 10:24 مساءً - اتهمت مجموعة "محامو الطوارئ" في تقرير لها، الأحد، طيران الجيش باستخدام أسلحة كيماوية في هجمات نفذها في مدينة نيالا التي تحولت إلى عاصمة لحكومة "تأسيس" التابعة لمحمد حمدان دقلو، والتي أعلن عنها مؤخرا.

وقال التقرير إنه استند إلى أدلة تؤكد أن الهجمات الجوية التي نفذها طيران الجيش حول المدينة إلى "بالونة تلوث كبيرة مما تسبب في العديد من حالات الاختناقات وضيق التنفس والالتهابات الصدرية وانتشار أمراض الربو والتسلخات بعد استخدام الجيش سلاح غاز الكلور في المدينة".

ووفقا لإفادات شهود عيان تضمنهم تقرير مجموعة محامو الطوارئ، فإن أعدادا كبيرة من سكان نيالا يعانون من حالات التهابية غريبة، وسط تزايد ملحوظ في حالات الإجهاض وتشوه الأجنة.

حالات غريبة

أشار طبيب محلي إلى أن مستشفيات المدينة تستقبل يوميا العديد من الحالات المشتبه بتأثرها بتلوث كيميائي، وأوضح: "مع تزايد الشكوك بدأ الأطباء في المستشفى التركي والإيطالي في توجيه الكوادر المختصة بإجراء فحص معملي على ملابس المرضى".

وأضاف: "بعد ملاحظة تسلخات في الجلد في أجساد الحالات التي تصلهم بعد القصف مباشرة، بدأنا في إرسال ملابس المرضى للمعامل المختصة التي أفادت بوجود آثار غاز الكلور الكميائي المحرم دوليا".

وقالت معدة التقرير، رحاب مبارك، عضو هيئة محامو الطوارئ: "الشهادات التي حصلنا عليها تؤكد أن ما يحدث في نيالا هو جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان استخدم فيها الجيش الأسلحة المميتة والمحرمة دوليا واستهدف بها قطاع واسع من المدنين الذين يقيمون بالمدينة".

ظواهر خطيرة

منذ بداية العام 2025، يربط مختصون بين عدد من الظواهر الصحية والبيئية ووجود تلوث كيميائي، خصوصا في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور.

وفي مايو، قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها تستند إلى أدلة حقيقية تؤكد استخدام الجيش أسلحة كيميائية، خلال الحرب الحالية المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

وفي يناير، نقل تقرير نشرته "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال النزاع، ونشرها في مناطق نائية من البلاد.

وقال مسؤولان مطلعان على الأمر للصحيفة إن الأسلحة الكيميائية التي استُخدمت كانت تحتوي على غاز الكلور، الذي يمكن أن يُسبب أضرارًا كبيرة للإنسان والحيوان ومصادر المياه.

ووفقا لتحقيق سابق أجراه موقع "دوت الخليج"، قال مسؤول محلي في شمال دارفور إن ظواهر غريبة تلت معظم الضربات التي تعرضت لها منطقتي الكومة ومليط خلال الأشهر الماضية والتي بلغت نحو 130 طلعة جوية.

ولخص تلك الظواهر في احتراق جثث الضحايا وتغير ملامحها كليًا، وكان بعضها ينتفخ، كما تنفق الحيوانات بشكل غريب، ويتغير لون التربة والمياه.

وأكد المسؤول المحلي أن هناك عشرات الأدلة التي جُمعت، وتتضمن مقاطع فيديو وصورا وشهادات ناجين، وعينات من التربة، وبقايا جثامين بشرية، وبقايا حيوانية محترقة، وعينات من مياه أُخذت من وادٍ في غرب المدينة تغيّر لون مياهه تماما بسبب تأثير المواد الكيميائية.